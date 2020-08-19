Ливни и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 19 августа

На территории Алтайского края объявлено штормовое предупреждение из-за повышенного уровня пожароопасности в некоторых районах. Кроме того, днем 19 августа ожидаются грозы, град, сильные ливни и порывистый ветер.
В регионе температура воздуха составит до +21...+26 градусов. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы, по югу и востоку местами сильные дожди, град.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 метров в секунду.
В Барнауле воздух прогреется до +22...+24 градусов. Кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 17 метров в секунду.
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