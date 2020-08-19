Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым водителя заявили иски на один рубль

Вдова погибшего в ДТП Сергея Захарова, его брат и сын не согласны принимать от Михаила Ефремова многомиллионные компенсации. Родственники заявили иски на сумму в один рубль.
В ходе очередного заседания адвокат Александр Добровинский, который представляет пострадавшую сторону, отметил, что никакие деньги не смогут восполнить потери близкого человека, пишет "Starhit". Юрист добавил, что актер не предлагал семье финансовую помощь и не просил у них прощения за содеянное.
"Потерпевшие в очередной раз на судебном заседании подтвердили, что им не был причинен моральный вред. В 1 рубль оценили", — прокомментировал иск адвокат Ефремова Эльман Пашаев.
Ранее врач Ефремова заявил, что актер находится в предынсультном состоянии.
Комментарии
"Я вам сочувствую товарищи потерпевшие, что у вас такой защитник", — встал и громко произнес актер на прошедшем заседании суда.