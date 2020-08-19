Аэропорт Горно-Алтайска планируют сделать международным

В связи с постоянно растущим пассажиропотоком терминал аэропорта Горно-Алтайска планируют расширить, что позволит в будущем получить ему международный статус.
Соответствующие планы озвучили на встрече главы Республики Алтай Олега Хорохордина и председателя совета директоров АО "Аэропорт Горно-Алтайск", управляющего партнера АФК "Система" Али Узденова. Как пишет ТАСС, в общей сложности в модернизацию планируют вложить 300 млн рублей.
"Будем расширять терминал, у нас есть проект пристройки к существующему аэровокзалу, что позволит обеспечить комфортное обслуживание до 5 тыс. пассажиров в сутки. Это первый этап, – пояснил Узденов. – Встает вопрос необходимости расширения аэродромной службы и перрона для самолетов, поэтому в планах и развитие сопредельной территории. Это необходимо, учитывая, что будет расти число авиарейсов как в другие субъекты, так и внутри региона".
Пресс-служба республиканских властей уточняет, что проектирование должны завершить к весне 2021 года, к лету 2022 года – выполнить работы по реконструкции терминала.
Как ранее писал amic.ru, согласно решению главы Республики Алтай Олега Хорохордина, возобновлены внутренние рейсы по маршруту Горно-Алтайск – Кош-Агач – Горно-Алтайск. После каждого рейса обязательна тщательная санитарная обработка бортов и прохождение бесконтактной термометрии пассажирами.
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