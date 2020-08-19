Прокуратура проверит состояние алтайской школы после публикации в СМИ

Прокуратура Панкрушихинского района начала проверку школы в поселке Березовском после сообщений СМИ о протекающей крыше и трещинах на стенах, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Прокуроры оценят деятельность руководства школы по созданию безопасных условий для детей, контролирующих органов при проведении проверок санитарного и противопожарного законодательства, а также учредителя организации, в том числе по приемке здания к новому учебному году.
Напомним, что 17 августа комиссия проверила школу перед началом учебного года и пришла к выводу, что учреждение сможет принять школьников после того, как выполнит требования пожарной безопасности. В частности, нарекание вызвало отсутствие пожарного ящика, журнала инструктажей по технике безопасности и захламление пожарного выхода.
При этом протекающая крыша и трещины в стенах, которые беспокоят родителей школьников, проверяющих не смутили и не вошли в число недостатков, требующих устранения.
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