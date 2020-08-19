Алтайский завод разработал топливную систему для КамАЗа

Алтайский завод прецизионных изделий заключил контракт на поставку 7-8 тысяч комплектов топливной системы Altay Common Rail System для автомобиля КамАЗ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Новую топливную систему также тестируют на двигателе Cummins, который выпускается крупнейшим в мире производителем дизельных моторов, заверил председатель правления компании Виктор Герман.
Он поблагодарил власти за поддержку, которая помогла предприятию наладить производство комплексной системы топливоподачи и существенно увеличить объемы производства.
"Из Министерства промышленности и торговли Российской Федерации выделили 190 миллионов рублей – субсидии на покрытие части затрат по разработке новых конструкций, – уточнил Герман. – Общая сумма господдержки компании в текущем году составила около 800 миллионов рублей".
Ранее amic.ru писал, что 11 проектов промышленных предприятий Алтайского края получат поддержку из федеральной программы ускоренного развития региона. В их числе Алтайский завод прецизионных изделий, "Сибэнергомаш – БКЗ", "Алтайвагон" и другие.
Комментарии
Общая сумма господдержки компании в текущем году составила около 800 миллионов рублей
Как правило такие "производства" умирают сразу же как заканчивается господдержка.
Да не...АЗПИ будет жить, пока дядя Витя Герман жив. На нем и на его связях хавод держится, Вот как только все полностью перейдет к доче - пиши пропало, готовь место под ТЦ. Анна церемонитсья не будет - всех разгонит, все угробит. Слишком самоуверенная за папиной спиной.