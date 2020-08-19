Почти 16 тысяч человек с коронавирусом скончались в России

За последние сутки в России выявили 4828 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 937 321. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Лидером по приросту остается Москва (+691). Второе место занимает Санкт-Петербург (+162), третье – Московская область (+151). Алтайский край, в котором подтвердили 85 новых случаев инфекции, занял 19-е место по стране.
Из больниц выписали еще 6795 человек, общее число выздоровевших достигло 749 423. С подтвержденным коронавирусом скончалось еще 117 человек, всего за время пандемии зарегистрировано 15 989 летальных исходов.
Комментарии
С коронавирусом, а не ОТ коронавируса? Все равно, что сказать, что за год умерло 100тыс. человек С гастритом или грибком на ногах.
Это наши потери от дружбы с китайцами