Пропавшего мужчину два дня ищут в Алтайском крае

35-летнего Владимира Пыргаева разыскивают в Новоалтайске. В последний раз его видели два дня назад – 17 августа.
Мужчина ушел из дома и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Приметы пропавшего: рост – 172 см, худощавого телосложения, темно-русые короткие волосы, голубые глаза. Был одет в черные шорты и футболку, а также темно-синие кроссовки с белыми полосками.
Волонтеры уточняют, что горожанин нуждается в медицинской помощи. Они просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 02 (112).
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