Томенко "вернул" из Омска бывшего депутата АКЗС на должность замглавы Минтранса

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил Валерия Никитюка на должность заместителя министра транспорта Алтайского края, начальником управления дорожного хозяйства. Соответствующее распоряжение он подписал 12 августа. Никитюк долгое время был депутатом АКЗС, руководил "Алтайавтодором", а в последние годы работал в Омске, где отвечал за всю дорожную отрасль.
Место замминистра транспорта стало вакантным в апреле, когда Сергей Потапов через полгода после назначения вернулся в родную Воронежскую область на должность главного строителя. Долгое время в Минтрансе искали ему замену и неожиданно нашли ее в лице Валерия Никитюка.
Валерий Никитюк окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт по специальности "инженер-строитель автомобильных дорог" и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "государственное и муниципальное управление". Занимал должность первого заместителя Краевого государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог Алтайского края". Избирался депутатом АКЗС пятого созыва (2008-2011 годы) по одномандатному избирательному округу № 7 (Благовещенский, Завьяловский, Романовский районы). В ноябре 2011 года повторно избран депутатом по тому же округу.
Участвовал в строительстве и реконструкции десятков мостов, взлетно-посадочной полосы в Барнауле для большой авиации, сотен километров дорог федерального и территориального значения более чем в 30 районах Алтайского края (автодороги Новосибирск – Бийск – Ташанта (Чуйский тракт), Барнаул – Рубцовск (до границы с Казахстаном), Алтай – Кузбасс, Алейск – Чарышское).
В 2012 году его отстранили от должности первого заместителя начальника и главного инженера "Алтайавтодора" в 2012 году. Причиной тому стали результаты ревизии, которые доказали, что им был подписан контракт между "Алтайавтодором" и ОАО "ДСУ-1", где главным акционером выступал сам Никитюк. В итоге возвращение должности он сумел добиться только через суд. В 2015 году Никитюк ушел на пост руководителя дорожного хозяйства Омской области. С июня 2016 года стал заместителем генерального директора по общим вопросам ОАО "Дорожно-строительное управление № 1".
Комментарии
Хватит уже тусовать эту колоду, дайте дорогу молодым, .....
Старого за небезопасные дороги давно пора было уволить.