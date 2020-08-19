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Суд допросил Никиту Высоцкого в качестве свидетеля по делу Ефремова

, ИА "Амител"
Актер назвал коллегу добрым и эмоциональным человеком
Фото: teleprogramma.pro

Фото: teleprogramma.pro

Первым свидетелем по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова стал его коллега Никита Высоцкий, передает РИА "Новости".

Сын Владимира Высоцкого объяснил, почему Ефремов не извинился перед родственниками погибшего в аварии Сергея Захарова.

"Не извинился, потому что он понимает, что, как говорят, любое ваше слово обернут против вас. Он попытался извиниться, но на него вылились ведра помоев", – заявил Высоцкий.

Актер добавил, что Ефремов не склонен к провалам памяти в трезвом состоянии, но такое случалось, когда он сильно напивался. По его словам, артист всегда отвечает за свои поступки и попросил не представлять его мажором, которому все позволено.

Самого Ефремова Высоцкий охарактеризовал как очень "разностороннего, одаренного, верующего, доброго, импульсивного и эмоционального".

"Я прошу суд учитывать его качества: он помог огромному количеству людей, сделал за свои деньги операцию малознакомой женщине. Он устраивал на работу, он платил деньги, он давал деньги благотворительному фонду", – подчеркнул свидетель.

Напомним, что сегодня в Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова. Как ранее сообщил amic.ru, 11 августа Михаила Ефремова госпитализировали прямиком из зала суда с подозрением на инсульт. Позднее его выписали из больницы, и сейчас актер находится на заседании.

По версии следствия, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого – Сергей Захаров – через несколько часов скончался в больнице.

  

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.08.2020 16:44
- гость -

А чему он свидетель?Похоже на речь адвоката.

19.08.2020 16:48
Медведь-шатун

Свидетель чего?, деградации...

19.08.2020 17:00
Потёмкин

"Сын Владимира Высоцкого объяснил, почему Ефремов не извинился перед.."(с)
Его кто уполномочил? Откуда ему знать, почему? Или домашний арест тоже не для всех и можно общаться?

19.08.2020 17:03
Гость

как очень "разностороннего, одаренного, верующего, доброго, импульсивного и эмоционального".

"Я прошу суд учитывать его качества: он помог огромному количеству людей, сделал за свои деньги операцию малознакомой женщине. Он устраивал на работу, он платил деньги, он давал деньги благотворительному фонду",

Вот только в тюрьму очень не хочет!

19.08.2020 18:14
АННА

По закону, если человек совершил правонарушение/преступление в алкогольном опьянении, то это отягчающее обстоятельство, но не как не смягчающее.... Что за оправдание такое??? Почему упор делают именно на то, что он как бы просто пьяный был?.. В трезвом виде - провалов в памяти нет, в пьяном - бывали... Верующий человек, регулярно напивающийся до состояния "невменоза"??? Алкоголь пить нельзя. Что за вера у него такая? В православии только кагор можно пить и то, в определенные дни.... когда Причастие, например... И его прилично так кипяченой водой разбавляют, чтобы крепость убавить... потому что это Таинство, а не "бухалово"... И вообще какой-то странный первый свидетель??? Где свидетели ДТП, например? Почему первым свидетелем стал друг обвиняемого, которого в момент аварии там и близко не было?...

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