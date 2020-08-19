Суд допросил Никиту Высоцкого в качестве свидетеля по делу Ефремова

Первым свидетелем по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова стал его коллега Никита Высоцкий, передает РИА "Новости".
Сын Владимира Высоцкого объяснил, почему Ефремов не извинился перед родственниками погибшего в аварии Сергея Захарова.
"Не извинился, потому что он понимает, что, как говорят, любое ваше слово обернут против вас. Он попытался извиниться, но на него вылились ведра помоев", – заявил Высоцкий.
Актер добавил, что Ефремов не склонен к провалам памяти в трезвом состоянии, но такое случалось, когда он сильно напивался. По его словам, артист всегда отвечает за свои поступки и попросил не представлять его мажором, которому все позволено.
Самого Ефремова Высоцкий охарактеризовал как очень "разностороннего, одаренного, верующего, доброго, импульсивного и эмоционального".
"Я прошу суд учитывать его качества: он помог огромному количеству людей, сделал за свои деньги операцию малознакомой женщине. Он устраивал на работу, он платил деньги, он давал деньги благотворительному фонду", – подчеркнул свидетель.
Напомним, что сегодня в Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова. Как ранее сообщил amic.ru, 11 августа Михаила Ефремова госпитализировали прямиком из зала суда с подозрением на инсульт. Позднее его выписали из больницы, и сейчас актер находится на заседании.
По версии следствия, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого – Сергей Захаров – через несколько часов скончался в больнице.
Комментарии
А чему он свидетель?Похоже на речь адвоката.
Свидетель чего?, деградации...
"Сын Владимира Высоцкого объяснил, почему Ефремов не извинился перед.."(с)
Его кто уполномочил? Откуда ему знать, почему? Или домашний арест тоже не для всех и можно общаться?
как очень "разностороннего, одаренного, верующего, доброго, импульсивного и эмоционального".
"Я прошу суд учитывать его качества: он помог огромному количеству людей, сделал за свои деньги операцию малознакомой женщине. Он устраивал на работу, он платил деньги, он давал деньги благотворительному фонду",
Вот только в тюрьму очень не хочет!
По закону, если человек совершил правонарушение/преступление в алкогольном опьянении, то это отягчающее обстоятельство, но не как не смягчающее.... Что за оправдание такое??? Почему упор делают именно на то, что он как бы просто пьяный был?.. В трезвом виде - провалов в памяти нет, в пьяном - бывали... Верующий человек, регулярно напивающийся до состояния "невменоза"??? Алкоголь пить нельзя. Что за вера у него такая? В православии только кагор можно пить и то, в определенные дни.... когда Причастие, например... И его прилично так кипяченой водой разбавляют, чтобы крепость убавить... потому что это Таинство, а не "бухалово"... И вообще какой-то странный первый свидетель??? Где свидетели ДТП, например? Почему первым свидетелем стал друг обвиняемого, которого в момент аварии там и близко не было?...