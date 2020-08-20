Барнаул в деталях. Плющевый город в фотозаметках amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Представим на минуточку, что человечество исчезло с лица Земли (2020 год еще не закончился, а судя по его событиям, все может быть) и мир погрузился в тишину и пустоту. Огромные никому ненужные города постепенно начали бы разрушаться. И тогда брать свое стала бы природа. Растения и деревья отвоевывали бы обратно все, что им принадлежало.
Мы, конечно, можем только догадываться, как бы выглядел в такие времена Барнаул, но дикий виноград, который то тут, то там летом обволакивает город, создает ощущение безмятежности. Столица края превратилась бы в настоящие джунгли, исчезни из нее цивилизация. Наши фотозаметки тому доказательство.
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