Доход супруги губернатора Алтайского края Виктора Томенко, Татьяны, в 2019 году составил 700 тысяч рублей. Это пятый результат среди жен глав регионов Сибирского федерального округа.
Абсолютным лидером стала супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивилева. Ее доход в минувшем году превысил 32 млн рублей. Это почти в три раза больше, чем задекларировал сам Сергей Цивилев.
На второй строчке супруга главы Тывы Шолбана Кара-оола, Лариса (23,5 млн). Замыкает тройку Людмила Усс. Жена красноярского губернатора задекларировала 17 миллионов.
Как уже сообщал amic.ru, сам губернатор Алтайского края Виктор Томенко в 2019 году заработал 4,26 млн рублей. Таким образом, за год доходы главы региона снизились на 1,3 млн рублей.
Комментарии
Не так и много.
Позорники....воруйте!, всё оплочено!...
У нас в России есть жёны чиновников ЗАРАБАТЫВАЮЩИЕ 2-3 МИЛЛИАРДА в год.
Татьяна Томенко вошла в пятерку самых зарабатывающих жен сибирских губернаторов.
Понятно. Все таки не жена простого работника.Не понятно,где работает или источник доходов.
Хватит содержать мужей!
есть здесь те кто верит им?
все чинуши которые сейчас находятся под арестами либо ходят под следствием, были белые и пушистые в своих декларациях. поэтому я не верю в прозрачность этой системы, НЕ ВЕРЮ!