Лукашенко пообещал разобраться с митингующими у белорусских заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность сотрудникам предприятий, которые не присоединились к забастовкам, сообщает "Sputnik Беларусь".
"Угрозы и атаки, это тоже нас беспокоит, на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо", – заявил Лукашенко на заседании Совета безопасности.
Президент напомнил, что рабочие – "хозяева на заводе" и попросил их "не прятать в глаза в асфальт", а с митингующими, которые их "встречают на проходной", власти разберутся. "Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться", – добавил президент.
Напомним, что уже 10 дней в Белоруссии продолжаются протесты против результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В последнюю неделю к митингующим присоединились и рабочие крупнейших заводов страны, которые отказываются принимать итоги выборов.
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