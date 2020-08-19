Барнаульскому "Динамо" присудили победу за несостоявшийся матч в Новотроицке

Барнаульскому "Динамо" присудили победу за матч, который должен был состояться в Новотроицке, но в итоге игру отменили. Такое решение принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Как уже сообщал amic.ru, матч первого тура первенства ПФЛ (группа 4) против новотроицкой "Носты" отменили из-за нескольких положительных тестов на коронавирус у игроков хозяев. За необеспечение принимающей стороной условий проведения матча, повлекшее за собой срыв игры, решено присудить "Носте" поражение со счетом 0:3. Таким образом, "Динамо" в этой игре получает техническую победу – 3:0.
Напомним, в среду, 19 августа, барнаульцы стартуют в розыгрыше Кубка России. В матче 1/128 финала "Динамо" на выезде сыграет с "Новосибирском". Игра начнется в 19:00 по барнаульскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
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