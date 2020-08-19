Житель Алтая погиб в ДТП на угнанном автомобиле

37-летний житель Турочакского района погиб в ДТП на 218 км трассы Бийск — Турочак — Артыбаш 18 августа, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации правоохранителей, мужчина не справился с управлением Subaru Legacy, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
Полученные в аварии травмы оказались смертельными. Водитель скончался.
Полицейские выяснили, что у него не было водительских прав. Иномарка числилась в угоне.
По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.
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