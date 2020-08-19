Евросоюз не признал итоги выборов в Белоруссии

Глава Евросовета Шарль Мишель объявил о том, что Евросоюз не признает результаты президентских выборов в Белоруссии. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам политика, ЕС ведет подготовку санкций против тех, кого европецы считают ответственными за "насилие и фальсификацию на выборах".
Однозначно по этому поводу высказалась по итогам саммита и канцлер Германии Ангела Меркель. Она подчеркнула, что "нет никаких сомнений в нечестности и несправедливости" выборов президента Белоруссии.
Канцлер публично призвала Александра Лукашенко прекратить применять силу против демонстрантов и гарантировать им свободу слова и собраний.
Мерекль также заявила, что необходимо освободить арестованных на акциях протеста белорусов и наладить диалог с оппозицией.
Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Главным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко была Светлана Тихановская, которая пошла на выборы после отказа ЦИК в регистрации инициативной группе ее мужа, Сергея.
После окончания президентских выборов в Белоруссии в стране начались масштабные акции протеста. Причиной стала публикация данных экзитполов, по которым действующий глава страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Позднее ЦИК подтвердил эти результаты.
10 августа в Минске во время столкновений со спецназом из-за взрыва самодельного устройства погиб протестующий. Кроме того, есть пострадавшие как среди участников акций протеста, так и среди силовиков. Счет идет на сотни.
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