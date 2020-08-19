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Такой день. Самые богатые депутаты Барнаула и пожар на скалодроме

, ИА "Амител"
Главные события в регионе за 19 августа
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 19 августа. Без коронавируса.  

Пожар в барнаульском парке "Изумрудный" практически уничтожил скалодром и инвентарь, который спортсмены хранили рядом с ним. Алтайские ледолазы опасаются, что потеря площадки для тренировок и инвентаря может стать препятствием для участия сильнейших из них в международных соревнованиях. Глава Минспорта Алексей Перфильев пообещал поддержать спортсменов.

Стали известны имена депутатов гордумы Барнаула, которые заработали больше всех в 2019 году. Согласно информации из деклараций о доходах, самыми богатыми оказались те, кто избирался от партии "Единая Россия": Александр Тайчер, Евгений Барсуков, Александр Локтев, Александр Лисицын и Алексей Меркулов.

Барнаульское "Динамо" в гостях уступило "Новосибирску" в матче 1/128-й финала розыгрыша Кубка России. Игра завершилась поражением алтайских футболистов со счетом 0:1. Этой встречей "Динамо" завершило выступление в текущем розыгрыше Кубка России.

Два человека погибли во время пожара в частном доме на территории села Верх-Пайва Баевского района. Тела обнаружили пожарные. На момент их прибытия дом был полностью охвачен огнем.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко одобрил инициативу администрации Барнаула о присвоении региональной столице звания "Город трудовой доблести". После заслушивания доклада мэра Вячеслава Франка правительство Алтайского края приняло решение поддержать заявку.

Апелляционная инстанция изменила приговор бывшему директору барнаульского муниципального унитарного предприятия "Горзеленхоз" Сергею Гончарову. К ранее назначенному наказанию добавилась конфискация автомобиля Toyota Land Cruiser 120 в пользу государства. Приговор вступил в законную силу.

Власти Алтайского края собираются продать имущество тепличного комбината "Индустриальный" в Барнауле на открытых торгах. Деньги, полученные в результате продажи, пойдут на выплаты кредиторам, а оставшиеся средства и свободные от строений земельные участки передадут в собственность региона.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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