В Алтайском крае 20 августа ожидают дожди и грозы

В Алтайском крае ближе к концу рабочей недели будет жарко, но пасмурно, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.
20 августа в регионе обещают достаточно сильный ветер. Его скорость составит 9-14 м/с, порывы до 20 м/с. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы.
Метеорологи ожидают, что столбики термометров днем достигнут отметки +21…+26 градусов (по югу – до +31 градуса, в Барнауле – от +24 до +26 градусов).
Кроме того, метеорологи предупредили о высокой пожароопасности. Наиболее сложную обстановку с природными пожарами прогнозируют в Алейском, Змеиногорском, Краснощековском, Рубцовском и Угловском районах.
Комментарии