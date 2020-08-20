Появилось объявление о продаже здания правительства Алтайского края

Объявление о продаже здания в Барнауле, расположенного по адресу проспект Ленина, 59, разместили на сайте Avito.
Его автор предложил купить или арендовать как целое здание, так и часть его. По его словам, помещения прекрасно подойдут под медицинский центр, офис, салон красоты, консалтинг услуги, гостиницу или хостел.
Вероятно, в объявлении допустили ошибку в адресе, так как по нему располагается правительство Алтайского края.
Ни губернатор региона, ни министры ранее не объявляли о возможном переезде, а вероятность "тайной" продажи практически нулевая.
Комментарии
За ошибки надо платить.
Я куплю, каждый вход 100 рублей... ну или 500!