Гигантская аномалия над Землей расширяется

NASA обратило внимание на увеличение в размерах Южно-Атлантической аномалии, сообщает РИА "Новости".
Речь идет об области в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой, в которой фиксируют пониженную магнитную напряженность.
В этом месте магнитное поле земли наиболее уязвимо к воздействию заряженных солнечных частиц из космоса.
Это формирует повышенный радиоактивный фон и негативно влияет на приборы, которые располагаются в близлежащей зоне. В частности, они могут давать сбои и выходить из строя.
Ученые в ходе наблюдений выяснили, что аномалия расширяется. Они предполагают, что из одной гигантской аномалии могут появиться две меньшие по размерам, у каждой из которых будет отдельный центр минимальной магнитной интенсивности.
Комментарии
Природа все вернет.