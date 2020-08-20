Онколог рассказала, как распознать рак кишечника

Онколог Елена Смирнова на своей странице в Instagram рассказала, какие процедуры помогут своевременно диагностировать рак кишечника.
"Чтобы распознать рак кишечника, используется колоноскопия и анализ кала на скрытую кровь (иммунохимический), – уточнила Смирнова. – Последний не заменит колоноскопию, но это быстрый, простой и безболезненный способ обнаружить в кале скрытую кровь – один из первых незаметных симптомов рака толстой кишки".
Как ранее писал amic.ru, главные признаки рака тонкой кишки назвал врач-онколог Иван Карасев.
По его словам, заболевание можно заподозрить по пяти клиническим признакам: тошноте и рвоте, вздутии живота, боли в области пупка, запорам и диарее, а также примеси крови в стуле.
Способствуют развитию заболевания хронические болезни кишечника, предпочтение жареной, копченой и жирной пищи, наследственная предрасположенность, аденоматозные полипы тонкой кишки и полипозные синдромы.
Комментарии