Рабочие завершают укладку асфальта в переулке Циолковского в Барнауле

В Барнауле продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия в переулке Циолковского. 19 августа дорожники заканчивали укладку последнего слоя горячего асфальта.
Общая площадь капремонта по переулку Циолковского составит 6421,2 кв.м. Проведено фрезерование, восстановление слоев дорожной одежды на площади 694 кв.м (разработка грунта, устройство основания из щебня, пористый слой асфальтобетона), уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, установлены бортовые камни на локальных участках, отрегулировано высотное положение 24 смотровых колодцев, проведен ремонт трамвайного переезда, восстановлены тротуары.
Ведется ремонт примыканий и парковок, пишет пресс-служба мэрии.
Комментарии
проведен ремонт трамвайного переезда
А можно фотографию переезда?