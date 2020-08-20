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Российские ученые назвали две версии происхождения сфотографированных с МКС объектов

, ИА "Амител"
Кадрами поделился российский космонавт Иван Вагнер
Фото: @roscosmos

Фото: @roscosmos

Неизвестные объекты, снятые российским космонавтом Иваном Вагнером с борта МКС, могут быть космическим мусором или спутниками Starlink. Подобное мнение выразили эксперты и ученые российской академии наук, пишет РИА "Новости".

По словам научного руководителя Института космических исследований РАН Льва Зеленского, снятые объекты являются спутниками связи, запущенными компанией Илона Маска SpaceX. При этом космические тела быстро появились и исчезли, что объясняется недолгим удержанием солнечного света.

Второй вариант объяснения дал замдиректора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков. По его мнению, на снимке запечатлен другой искусственный спутник, который виден как точечный объект. Его поверхность дала блики на оптике камеры, что подтверждается равным расстоянием между изображениями.

Эксперт космической отрасли Иван Моисеев предположил, что это может быть космический мусор, который отделился от МКС или остался от иных искусственных объектов.

Как ранее сообщил amic.ru, российский космонавт Иван Вагнер опубликовал на своей странице в Twitter видео с борта международной космической станции, на котором запечатлел неопознанные летающие объекты. На кадрах видны пять точек, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.08.2020 09:42
- гость -

Спутники Маска. Там их уже больше, чем звезд)

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