Обучение на практике. Что предлагает РАНХиГС для студентов-заочников

В Алтайском филиале РАНХиГС идет набор на заочное обучение по программам бакалавриата и магистратуры. В основе программ академии – активные методы обучения: проектный подход, "ситуационные кейсы", тренинги, деловые игры. Также студенты вуза пользуются электронной образовательной площадкой и базой видеолекций от преподавателей.
В новом учебном году РАНХиГС открывает программу магистратуры, ориентированную на финансы частного бизнеса. Также вуз будет готовить юристов для здравоохранения и образования, для дознания и следствия, для адвокатской и судебной деятельности. Студенты магистерских направлений "Психология" и "Государственное и муниципальное управление" будут изучать на практике работу специалистов. Итогом обучения станет проект для конкретной организации.
Учебные программы бакалавриата академии:
- "Юриспруденция";
- "Экономика";
- "Психология";
- "Государственное и муниципальное управление".
В магистратуру РАНХиГС можно поступить на направления:
- "Психология", программа: "Прикладная социальная психология";
- "Государственное и муниципальное управление", программы: "Система государственного и муниципального управления", "Управление и экономика в сфере здравоохранения", "Управление образованием";
- "Финансы и кредит", программы: "Государственные и муниципальные финансы", "Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе";
- "Юриспруденция", программы: "Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика", "Юрист в социальной и экономической сферах".
Подробную информацию о поступлении в алтайский филиал РАНХиГС можно получить, обратившись в приемную комиссию по телефонам: 8 (3852) 503-003, 8 (3852) 503-572, WhatsApp +7 (923) 653-11-33, на электронную почту select@alt.ranepa.ru или в группы направлений в Telegram.
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