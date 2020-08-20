Скидка в полцены. Где найти проверенные промокоды на одежду и косметику

Любители онлайн-шопинга знают хитрость, с которой можно хорошо сэкономить на покупках. Это промокод – комбинация из букв и цифр, которая дает право на подарок, скидку или бесплатную доставку. Промокоды действуют практически на все виды товаров – от фирменной одежды до бытовой техники. Рассказываем, где искать промокоды и как ими пользоваться.
Какие бывают промокоды
Купоны могут быть доступными для всех и уникальными – для новых посетителей. У некоторых промокодов срок действия ограничен: нужно следить за временем, чтобы не упустить выгоду.
Как их использовать
- Добавьте товар в "Корзину";
- Найдите поле "Промокод" и введите комбинацию;
- Ждите перерасчета цены с учетом скидки.
Если цена осталась прежней, убедитесь, что промокод написан без ошибок. Также нужно проверить срок годности купона. Обратите внимание на условия: например, нужно учесть минимальную сумму заказа или количество вещей. Кроме того, на некоторые товары промокод может не действовать.
Где найти
Удобный путеводитель в мире скидок – это платформа Promocod. Здесь есть промокоды, действующие не только в России, но и в других странах.
Преимущества платформы:
- бесплатные и простые в использовании промокоды;
- бонусы постоянным клиентам в виде дополнительных баллов;
- кешбэк баллами на платформу или рублями на карту.
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