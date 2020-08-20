Оформить не выходя из дома. ВТБ запустил новый вид реструктуризации автокредитов

ВТБ предлагает клиентам, попавшим в трудную финансовую или жизненную ситуацию, воспользоваться дистанционным сервисом реструктуризации автокредитов. Теперь не обязательно приходить в банк, достаточно заполнить форму на сайте ВТБ.
Снизить ежемесячный платеж можно двумя вариантами. Первый – увеличением срока кредитного договора до 10 лет. Второй – подключением льготного периода до шести месяцев, в течение которого заемщик оплачивает только проценты по кредиту, без погашения основного долга.
"Мы всегда внимательно относимся к вопросам поддержки клиентов, попавших в сложную жизненную ситуацию. ВТБ первым на рынке предложил своим заемщикам собственные программы помощи в связи с последствиями пандемии, в мае мы также первыми запустили рефинансирование автокредитов по ставке от 4% и с возможностью отсрочки платежей в течение трех месяцев. Теперь и реструктуризировать кредит можно еще в более удобном формате", – отметил начальник управления "Автокредитование" ВТБ Иван Жигарев.
Он также подчеркнул, что банк специально ввел возможность удаленной подачи заявки, что крайне актуально в случаях жизненных форс-мажоров.
Для подачи заявки потребуются документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния или возникновения сложной жизненной ситуации (инвалидность I или II групп, продолжительная болезнь более трех месяцев и другое). При реструктуризации по сложным жизненным обстоятельствам срок просроченной задолженности не должен превышать 120 дней. Из-за снижения дохода – 60 дней. Кредитный договор должен быть заключен более шести месяцев назад, а сумма по нему составлять не менее 50 тысяч рублей. Полные условия реструктуризации смотрите на сайте банка.
Напомним, в мае ВТБ предложил клиентам услугу рефинансирования кредитов с возможностью отсрочки трех платежей. Чтобы не вносить ежемесячные платежи по новому автокредиту в течение этого срока, необходимо в рамках рефинансирования подключить опцию "Отложенный платеж". Для ее оформления не придется представлять дополнительные документы, подтверждающие изменение финансового положения. Подать заявку можно дистанционно на сайте банка. Услуга бессрочная, для ее подключения по кредиту не должно быть просроченной задолженности.
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