За кем должок. В БГЭС назвали злостных неплательщиков среди управляющих компаний

Более 15 миллионов рублей составляет задолженность за электроэнергию управляющих компаний Барнаула. Как взыскивают долги с недобросовестных жилищных организаций, и что могут предпринять собственники многоквартирного дома, если их УК не рассчитывается за электричество, в прямом эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала директор по сбыту Барнаульской горэлектросети Марина Сорокина. Самые интересные и познавательные фрагменты интервью публикуем на портале amic.ru.

Претенденты на банкротство

– На сегодняшний день 25 организаций, которые осуществляют управление многоквартирными домами в Барнауле, накопили задолженность за электроэнергию в размере более 15 миллионов рублей. Среди злостных неплательщиков – ООО "ЕТРО" (генеральный директор Крупин Антон Олегович), ООО "УК Поток" (директор Слободчикова Ирина Михайловна), ООО УК "Цезарь", ООО УК "Алмаз" (генеральный директор Нагайцева Елена Юрьевна), ООО "УК "Плаза" (генеральный директор Сальникова Ирина Николаевна). По каждой организации, имеющей долги, мы сначала готовим претензию, пытаемся решить проблему в ходе переговоров, и только потом обращаемся в суд. С начала года управляющим компаниям были предъявлены судебные иски на общую сумму более семи миллионов рублей. Судебная практика показывает, что задолженность взыскивается в пользу горэлектросети в полном объеме.

Последствия нарушений

– Отмечу, что просроченная задолженность перед Барнаульской горэлектросетью за период свыше двух месяцев является грубым нарушением лицензионных требований со стороны жилищных организаций. Это может привести к серьезным последствиям – лишению лицензии на управление многоквартирными домами и банкротству УК с привлечением к субсидиарной ответственности по ее долгам руководителей. В данном случае не исключено, что рассчитаться за использованную и неоплаченную электроэнергию директорам придется своим личным имуществом. Это вполне рабочая схема, которую мы активно применяем к нашим неплательщикам из числа юридических лиц. Так, по долгам ООО "Безалит" солидарно привлечены на сумму свыше 639 тысяч рублей бывшие руководители Ахметов А. П., Ильиных Н. О. По долгам ООО ПК "Сладкий рай" привлечен бывший руководитель Храбров С.Д. на сумму задолженности более 598 тысяч рублей.

Коллективное недоверие

– Жители многоквартирных домов всегда могут проверить свою управляющую компанию на наличие судебных дел по долгам за электроэнергию. Информация о судебных процессах размещена на сайте Арбитражного суда Алтайского края, а о возбужденных исполнительных производствах, при наличии вступившего в законную силу решения суда, – на сайте Федеральной службы судебных приставов. Название своей управляющей компании, ее ИНН или ОГРН можно найти на платежных документах и сайте жилищной организации, которая обслуживает МКД.

Кроме того, собственники помещений в многоквартирном доме при возникновении недоверия к своей управляющей компании, связанного с расчетами за электроэнергию, могут провести общее собрание и затем, на основании решения общего собрания собственников в МКД, перейти на прямые договоры с Барнаульской горэлектросетью. Для этого нужно направить протокол в УК и горэлектросеть, после чего управляющая компания передает всю информацию по конкретному МКД в БГЭС. Мы открываем лицевые счета, и жители начинают оплачивать услугу по электроснабжению напрямую в горсеть.

В первом квартале текущего года, еще до ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, на прямые договоры перешли порядка двух тысяч собственников жилья. Теперь они являются нашими абонентами и могут быть уверены, что все денежные средства, оплаченные за электроэнергию, поступают строго на счет поставщика электроэнергии.

