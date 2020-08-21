Пятница, 21 Август, 08:41

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,77
€ 87,43
19°

942106 +4785
Обь
132см +6


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

За кем должок. В БГЭС назвали злостных неплательщиков среди управляющих компаний

, ИА "Амител"
Жильцы дома могут сами проверить, платит ли их управляющая компания по счетам
Рубли / Фото: pixabay.com

Рубли / Фото: pixabay.com

Более 15 миллионов рублей составляет задолженность за электроэнергию управляющих компаний Барнаула. Как взыскивают долги с недобросовестных жилищных организаций, и что могут предпринять собственники многоквартирного дома, если их УК не рассчитывается за электричество, в прямом эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала директор по сбыту Барнаульской горэлектросети Марина Сорокина. Самые интересные и познавательные фрагменты интервью публикуем на портале amic.ru.

Претенденты на банкротство

– На сегодняшний день 25 организаций, которые осуществляют управление многоквартирными домами в Барнауле, накопили задолженность за электроэнергию в размере более 15 миллионов рублей. Среди злостных неплательщиков – ООО "ЕТРО" (генеральный директор Крупин Антон Олегович), ООО "УК Поток" (директор Слободчикова Ирина Михайловна), ООО УК "Цезарь", ООО УК "Алмаз" (генеральный директор Нагайцева Елена Юрьевна), ООО "УК "Плаза" (генеральный директор Сальникова Ирина Николаевна). По каждой организации, имеющей долги, мы сначала готовим претензию, пытаемся решить проблему в ходе переговоров, и только потом обращаемся в суд. С начала года управляющим компаниям были предъявлены судебные иски на общую сумму более семи миллионов рублей. Судебная практика показывает, что задолженность взыскивается в пользу горэлектросети в полном объеме.

Последствия нарушений

– Отмечу, что просроченная задолженность перед Барнаульской горэлектросетью за период свыше двух месяцев является грубым нарушением лицензионных требований со стороны жилищных организаций. Это может привести к серьезным последствиям – лишению лицензии на управление многоквартирными домами и банкротству УК с привлечением к субсидиарной ответственности по ее долгам руководителей. В данном случае не исключено, что рассчитаться за использованную и неоплаченную электроэнергию директорам придется своим личным имуществом. Это вполне рабочая схема, которую мы активно применяем к нашим неплательщикам из числа юридических лиц. Так, по долгам ООО "Безалит" солидарно привлечены на сумму свыше 639 тысяч рублей бывшие руководители Ахметов А. П., Ильиных Н. О. По долгам ООО ПК "Сладкий рай" привлечен бывший руководитель Храбров С.Д. на сумму задолженности более 598 тысяч рублей.

Коллективное недоверие

– Жители многоквартирных домов всегда могут проверить свою управляющую компанию на наличие судебных дел по долгам за электроэнергию. Информация о судебных процессах размещена на сайте Арбитражного суда Алтайского края, а о возбужденных исполнительных производствах, при наличии вступившего в законную силу решения суда, – на сайте Федеральной службы судебных приставов. Название своей управляющей компании, ее ИНН или ОГРН можно найти на платежных документах и сайте жилищной организации, которая обслуживает МКД.

Кроме того, собственники помещений в многоквартирном доме при возникновении недоверия к своей управляющей компании, связанного с расчетами за электроэнергию, могут провести общее собрание и затем, на основании решения общего собрания собственников в МКД, перейти на прямые договоры с Барнаульской горэлектросетью. Для этого нужно направить протокол в УК и горэлектросеть, после чего управляющая компания передает всю информацию по конкретному МКД в БГЭС. Мы открываем лицевые счета, и жители начинают оплачивать услугу по электроснабжению напрямую в горсеть.

В первом квартале текущего года, еще до ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, на прямые договоры перешли порядка двух тысяч собственников жилья. Теперь они являются нашими абонентами и могут быть уверены, что все денежные средства, оплаченные за электроэнергию, поступают строго на счет поставщика электроэнергии.
 

Материалы по теме

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

21.08.2020 07:48
- гость -

Тепло,свет,вода,отходы оплачивать поставщикам услуг. УК жулики. Обанкротится и что дальше

21.08.2020 08:00
1

Итак, новая метла погнала новую волну.

21.08.2020 08:24
- гость -

А фамилии то на слуху уже лет 10 и все время в статусе жулья и кидалова, может прокуратуре пора поработать

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
08:40
СМИ: за Алексеем Навальным отправили самолет из Германии 0
08:28
Алтайские охотники могут получить лицензию на добычу зайца, лисы, волка и корсака 0
08:15
Барнаульские автоинспекторы ночью перекроют улицы и будут искать пьяных водителей 4
08:03
Масляков, Озеров и удивительный салют. Как Барнаул впервые праздновал День города 3
07:48
Ученые доказали, что существует простой способ избежать преждевременной смерти 1
07:35
За кем должок. В БГЭС назвали злостных неплательщиков среди управляющих компаний 3
07:19
Люди будут есть всегда. Новые кафе Барнаула, которым не помешал открыться коронавирус 1
07:04
Новый Samsung для отличной учебы. "Билайн" дарит скидку на смартфон и аксессуары 0
06:49
В Алтайском крае выбрали медиков для награждения за борьбу с коронавирусом 4
06:33
Отель для самых отчаянных. В Перу предлагают отдых прямо на скале 1
06:17
Свидетель заявил, что Ефремова не было за рулем джипа в момент ДТП 4
06:02
Грозы и туманы. О погоде в Алтайском крае 21 августа 0
23:43
Такой день. Концерт NILETTO и спасение школьника в Рубцовске 0
23:11
Спасителем повисшего на балконе ребенка в Рубцовске оказался сотрудник МЧС 0
22:40
В Кремле желают скорейшего выздоровления Навальному 12
22:04
Алтайский клуб получил штраф 100 тысяч рублей за вечеринку во время пандемии 3
21:49
Транспортный налог в России могут отменить с 2021 года 4
21:10
В Бийске возобновил работу музей Чуйского тракта 0
20:40
Жена Навального приехала в Омск, но к супругу ее не пустили 9
20:10
Алтайские общественники добиваются рекультивации земель на реке Ануй 1
19:52
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 144 1
19:07
Бывший гендиректор "Барнаулкапстроя" предстанет перед судом за получение взятки 0
18:23
В коме после отравления. Что случилось с Алексеем Навальным и в каком он состоянии 36
18:10
Схема движения транспорта изменится на улице Попова в Барнауле 0
17:54
Фильм "Гарри Поттер и Философский камень" собрал в прокате 1 млрд долларов 0
17:42
Жительницу Алтайского края осудили за "пьяное" ДТП, в котором погибли двое детей 2
17:30
В Барнауле продают необычную квартиру, отделанную под пещеру 5
17:17
Поплавают, но не все. Что разрешил Томенко в новом указе и что осталось под запретом? 5
17:05
Оформить не выходя из дома. ВТБ запустил новый вид реструктуризации автокредитов 0
16:55
Настя Каменских сфотографировалась обнаженной в чистом поле 11
16:43
Следственный комитет начал сразу четыре проверки по инцидентам с детьми на Алтае 5
16:28
Барнаул еще на один шаг приблизился к званию "Город трудовой доблести" 1
16:19
Депутат АКЗС, у которого "отобрали" квартиру за 65 млн, заявил о политическом заказе 17
16:07
Две новые школы распахнут свои двери в Барнауле 1 сентября 3
15:54
Виктор Томенко внес очередные послабления в "ковидный" указ 5
15:38
Врачи пока не могут поставить точный диагноз Алексею Навальному 40
15:26
"Козни конкурентов". Бийский перевозчик отрицает инцидент с высаженным ребенком 6
15:15
Скидка в полцены. Где найти проверенные промокоды на одежду и косметику 0
15:08
Более 750 тысяч человек в России переболели COVID-19 1
14:56
Одного из самых знаменитых современных "воров в законе" убили в турецком ресторане 6
14:45
Алтайский музей имени Алексея Скурлатова признали одним из лучших в России 0
14:32
В Рубцовске мужчина спас повисшего на балконе многоэтажки мальчика 9
14:20
В Алтайском крае будет дождливо и ветрено в ближайшие трое суток 0
14:09
Обучение на практике. Что предлагает РАНХиГС для студентов-заочников 1
13:58
Бензовоз и "паровоз" затруднили движение в Барнауле 13
13:39
Душераздирающий крик. Очевидец опубликовал видео из самолета, где летел Навальный 112
13:28
В Барнауле открылась новая аптека для льготников 1
13:16
Подростка убило молнией в Сибири 0
13:03
Эксперт рассказал, как по телефону узнать мошенников 8
12:49
По следам Бузовой. NILETTO даст концерт в Яровом 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.