В Алтайском крае будет дождливо и ветрено в ближайшие трое суток

В Алтайском крае в ближайшие двое суток сохранится дождливая и ветреная, но относительно теплая погода. Об этом предупреждает региональный Гидрометцентр.
21, 22 и 23 августа в крае ожидаются кратковременные дожди, грозы, в предгорьях возможен град. Температура ночами будет колебаться от +7 до +13 градусов, днем воздух прогреется до +20…+26 градусов. Порывы ветра в отдельные дни будут достигать 20 метров в секунду.
В Барнауле в ближайшие три дня температура не поднимется выше +21... +23 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада. Порывов не ожидается. Возможны кратковременные дожди.
В краевом МЧС напомнили о важности соблюдения правил безопасности при непогоде. Специалисты рекомендуют при грозе и граде по возможности не выходить на улицу. В помещении нужно держаться дальше от окон. Если непогода застала на улице, нужно укрыться в капитальном строении. Лучше не стоять под деревьями, так как велик риск попадания в них молнии, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Комментарии