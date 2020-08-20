Одного из самых знаменитых современных "воров в законе" убили в турецком ресторане

Авторитета Надира Салифова, известного как Лоту Гули, убили в турецкой Анталье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Главного "вора в законе" Азербайджана застрелили во время ужина в ресторане. По предварительным данным, стрелял в него авторитет Хан Ахмедилинский, который входил в ближайшее окружение Лоты Гули.
С тяжелым ранением в голову мужчину доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание. Убийце удалось скрыться, но через некоторое время его задержали.
Отмечается, что погибший был одним из самых известных представителей современного воровского мира. В последние годы он жил в Турции, откуда управлял своей криминальной империей.
Комментарии
Главного "вора в законе" Азербайджана застрелили во время ужина в ресторане
По моему по сравнению с новостью про Навального, эта новость менее важна
А п о моему, они равноценны.
Вор должен сидеть в тюрьме.
Как эти горцы понакупили корон, так и ведут себя, как не сводка так черный вор прям одпи законники с аулов
А как это нормальных людей касается?!!!!
Вообще неинтересно.