Более 750 тысяч человек в России переболели COVID-19

За последние сутки в России выявили 4785 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 942 106. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Лидером по приросту больных остается Москва (+688), второе место занимает Санкт-Петербург (+160), третье – Московская область (+157). Алтайский край, в котором за сутки подтвердили 81 новый случай COVID-19, на 19-м месте по суточному приросту среди регионов России.
На 20 августа из больниц выписано еще 6090 человек, общее число выздоровевших достигло 755 513. С подтвержденным коронавирусом скончалось еще 110 пациентов, всего за время пандемии зарегистрировано 16 099 летальных исходов.
Комментарии
Это, получается, 0,5%. До эпидемии ещё очень-очень далеко.