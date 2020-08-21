Центр "Мой бизнес" проводит бесплатный семинар по документам для экспортной торговли

Предприниматели Алтая смогут принять участие в бесплатном семинаре по международной торговле. Тема обучения – документационное сопровождение экспорта. Участники узнают, как составлять финансовую отчетность и заключать экспортные контракты. Спикер семинара – приглашенный тренер Школы экспорта Российского экспортного центра. Он подробно расскажет:
- какие документы нужны на разных этапах экспорта;
- как заполнять паспорт сделки, справки о валютных операциях и подтверждающих документах;
- стандарт международной торговли;
- товары из списка экспортного контроля.
Спикер также ответит на вопросы слушателей. Все участники семинара получат именной сертификат о прохождении курса и сборник материалов, составленный экспертами-практиками.
Семинар пройдет 7 сентября 2020 года с 9:00 до 18:00 в центре "Мой бизнес" по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19. Зарегистрироваться можно на сайте.
Алтайский фонд МСП
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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