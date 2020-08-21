Отель для самых отчаянных. В Перу предлагают отдых прямо на скале

Фото: BIGpicture.ru
В Перу с видом на долину Урубамба есть отель для настоящих смельчаков, ну, или тех, кто не боится высоты. Гостиница Skylodge Adventure Suites расположена на скале – на высоте 400 метров над землей. Номера в ней – это подвешенные стеклянные конструкции со всеми удобствами. Вместимость такой капсулы – восемь человек. Стены ее стеклянные, а чтобы жильцы могли укрыться от посторонних глаз, можно задвинуть занавески.
Рай для альпинистов и ад для акрофобов.
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