Жена Навального приехала в Омск, но к супругу ее не пустили

Жена оппозиционера Алексея Навального прибыла из Москвы в Омск вместе с директором Фонда борьбы с коррупцией Иваном Ждановым. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что пока супруге не удалось увидеть мужа.
По ее словам, на то нашлось сразу несколько причин. Во-первых пациент "не давал формального согласия на посещение", а во-вторых, паспорт Юлии без свидетельства о браке не доказывает того, что "она его жена".
Напомним, что Навального госпитализировали с борта самолета в Омске. По предварительным данным, оппозиционера могли отравить. Он находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.
Комментарии
ох незря не пустили, что-то скрывают парюбому там главный в больнице едорос