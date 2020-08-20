В Кремле Навальному желают скорейшего выздоровления

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что в Кремле Алексею Навальному желают скорейшего выздоровления, пишет РИА "Новости".
"СМИ размещают много информации об этом, поэтому мы также, собственно, читаем эту информацию. Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии. Врачи сейчас делают все, что необходимо. Привлечены, собственно, в Омске лучшие врачи. И, насколько нам известно, также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины и проводят консилиумы со специалистами в Москве", – сказал Песков.
Напомним, что Навального госпитализировали с борта самолета Томск – Москва 20 августа. Оппозиционера могли отравить. Он находится на аппарате ИВЛ.
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