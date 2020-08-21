Грозы и туманы. О погоде в Алтайском крае 21 августа

В Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за повышенной пожароопасности. Кроме того, в некоторых районах синоптики ожидают грозы и сильный порывистый ветер.
В крае температура воздуха составит +21...+26 градусов. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди. Возможны грозы. В утренние часы местами туман.
Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.
В Барнауле воздух прогреется до +21...+23 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман.
Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.
Комментарии