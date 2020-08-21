В Республике Алтай выявили 33 новых случая заболевания COVID-19

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, передает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
"Диагноз подтвердился у 20 жителей Кош-Агачского района, в том числе у трех детей; у 11 жителей города Горно-Алтайска, из них – двое детей; у жителя Усть-Канского района и у ребенка в Турочакском районе", – сообщили в штабе.
13 из 33 случаев установлены по контакту с ранее заболевшими. В 20 случаях диагностированы симптомы заболевания.
Таким образом, общее число больных в Горном Алтае достигло 1959. Выздоровели 1688, 10 из которых – за последние сутки.
Комментарии
в число регионов со сложной ситуацией входят Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская, Сахалинская и Курганская области, а также Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Крым, Алтайский край и Еврейская автономная область, рассказал эксперт
А соседей всё норм.