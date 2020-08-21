1 сентября в Горном Алтае проведут мини-линейки

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об ограничительных мерах во время мероприятий по случаю Дня знаний. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Принято решение, что торжественные линейки 1 сентября проведут в очном формате, но количество их участников не будет превышать 50 человек.
Утверждены и меры профилактики коронавируса, которые обяжут соблюдать школы во время учебного процесса. В их числе регулярная дезинфекция.
"В каждом образовательном учреждении будет разработано расписание, которое позволит минимизировать контакты, – рассказал Хорохордин. – Каждый класс будет обучаться в отдельном учебном кабинете по всем предметам. Исключение – занятия, требующие специального оборудования, в частности химия, информатика, технология и физкультура".
По словам Хорохордина, обязательными будут также измерение температуры и обработка рук антисептиками.
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