Российское подразделение торговой сети "Ашан" уволило несколько десятков сотрудников в рамках программы борьбы с коррупцией. По словам руководителя подразделения Йоханнеса Толая, эти люди потеряли доверие и не соблюдали должностные инструкции. Из-за коррупционных схем менеджмента "Ашан" в России терял от 80 до 100 миллионов евро в год.
"Борьба с коррупцией, с откатными схемами – тема, которая тебя как топ-менеджера в розничной торговле сопровождает всегда", – поделился Толай с РБК.
В марте стало известно о том, что российское подразделение "Ашан" теряет до 3% оборота в год из-за коррупции в менеджменте. По имеющейся информации, ряд сотрудников требовали "откаты" у поставщиков за попадание на полки сети, устраивали утечки информации, позволявшие конкурентам ретейлера получить преимущество во время тендеров.
Комментарии
Аудитору то компенсацию заплатили ? После выявления коррупции в регионах не успел до аэропорта доехать, палкой череп проломили! Вот такие регионы - чем беднее тем жирнее и обязательнее коррупция (откаты) !!!
то есть можно так на основании подозрения уволить человека?
трудовой кодекс? нет, в российской компании Ашан не слышали про него