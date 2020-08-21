Алтайский депутат рассказал, как избежать интереса силовиков к своим доходам

Депутат АКЗС Иван Мордовин рассказал в своем Telegram-канале о "неизбежных неудобствах" у людей, которые решили заниматься политикой.
На мысли об этом его навела ситуация с конфискацией квартиры у его коллеги по региональному парламенту Владимира Попова.
Мордовин подчеркнул, что "депутат – это особый статус, который предполагает целый ряд ограничений и повышенную ответственность".
"Избравшись депутатом, надо быть готовым к тому, что твои доходы и расходы, дачи и яхты, дома и автомобили будут предметом особого интереса не только у журналистов и блогеров, но и у правоохранительных органов", – заявил народный избранник.
Мордовин уточнил, что у общественности, в частности, появляются вопросы, если расходы не соответствует заявленным доходам.
"Миновать эти неудобства можно только одним способом: развивать бизнес, приобретать недвижимость и слушать любимых исполнителей, не будучи при этом депутатом", – констатировал Мордовин.
Он предложил подписчикам выразить свое мнение по вопросу, а нужно ли вообще контролировать доходы и расходы парламентариев.
Комментарии
"Миновать эти неудобства можно только одним способом: развивать бизнес, приобретать недвижимость и слушать любимых исполнителей, не будучи при этом депутатом",
Точно
Пусть он эти глупости коллегам рассказывает! Любой крупный вор знает что награбленное надо утащить за бугор и оформить на "бывшую" жену или детей.
Не,главное-не впасть в опалу и не перейти кому-нибудь дорогу,будучи депутатом.
Всех неперетравите, а наворованное надо покласть в кассу государства! Как показывает практический опыт - прятать и переоформлять бесполезно - все на виду и еще оставляет следы для уголовного дела. И правильно делают, что изымают в доход государства неподтверждаемое доходами имущество!
изымают в доход государства неподтверждаемое доходами имущество!
И много изъяли? Или изымают только у тех кто с так называемыми силовиками не делится?
Зачем эти депутаты. Законов море. Только исполнял.
а нужно ли вообще контролировать доходы и расходы парламентариев? Конечно же нет! Нет ведь никакой борьбы классов... Чем плохо быть очень богатым? Ну не бомжам же ведь править правильно ведь? Ну и что бедноте жрать нечего... Надо последнее у них отобрать. Сами виноваты ведь так?
:40
- гость -
изымают в доход государства неподтверждаемое доходами имущество!
И много изъяли? Или изымают только у тех кто с так называемыми силовиками не делится?
-
Про изъятое у семейства банкротов Мудрика пусть расскажут.
И кто вел сопровождение этого дела из "всесильных силовиков".