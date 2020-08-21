Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что в организме Алексея Навального обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих. Об этом сообщает пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в Twitter.
По словам Жданова, информацию ему передал сотрудник транспортной полиции, который находится в больнице. Название вещества страж порядка не сказал, ссылаясь на "тайну следствия" и, добавив, что работать с Навальным нужно в "защитных костюмах".
Как ранее сообщил amic.ru, главврач омской больницы БСМП-1 Алексей Мухаровский заявил, что Навальный находится в нестабильном состоянии и не может быть перевезен в Германию. При этом самолет, который в пятницу утром отправился для перевозки Навального в немецкую клинику, должен приземлиться в Омске примерно через час, и даже не смотря на решение врачей, не стал разворачиваться.
Комментарии
Бред.
Да что вы все с ним суететиесь? Что, мало в России талантливых парнишек, за малу мзду готовых играть в оппозиционеров? Я с вас смеюсь...
информацию ему передал сотрудник транспортной полиции, который находится в больнице
Так ему надо сфотать врача в защитном костюме
Название вещества страж порядка не сказал
Так Новичок наверное
Понеслась душа в рай. Сейчас наслушаемся очешуительных историй про полоний-новичок и великом блогере-борцуне.
Дак это короновирус "cornaval 2020"
21.08.2020 13:10
Митенька ржевский
Да что вы все с ним суететиесь? Что, мало в России талантливых парнишек, за малу мзду готовых играть в оппозиционеров? Я с вас смеюсь...
В него уже столько бабок вложено и госдепом и нашей школотой, что теперь будут лепить из него очередную мыльную "икону".
Привет от Скрипалей? Так же и исчезнет в неизвестном направлении на немецком самолёте. Что и задумано было...
сотрудник транспортной полиции сразу на глазок определил!
а медики уж сутки тянут!
Пендосы радостно потирают ладошки от нового жирного повода для санкций.
Правда это или нет, никто не знает.
Но виновата РФ уже в том что хочется им кушать.
Не, реально жалко. Даже просто врага в таком случае может быть жалко, а от него еще и польза была. Русские в таких случаях на стороне пострадавшего, мало кто пинает лежачего. Власти его смерть пользы не принесет, скорее наоборот
а медики уж сутки тянут!
Ага, и без всяких защитных костюмов...
что работать с Навальным нужно в "защитных костюмах"
*
Про патологоанатомов уже идет речь?
Если Навальный опасен для окружающих, то пострадать должны были и люди, которые находились с ним в непосредственном контакте, а не только он представляет угрозу для врачей. Пассажиры, летевшие с ним в одном самолете в соседних креслах, бортпроводники, его пресс-секретарь и т.п. У них со здоровьем все в порядке?
а медики уж сутки тянут!
А вы думайте в омской больницы БСМП-1 есть оборудование для идентификации ядов? А вот у силовиков финансирование в разы выше и у них точно есть.
и у них точно есть.
А что ж они не в костюмах? Самоубийцы?
Даже умственно отсталый поймет, что для власти подобный "инцидент" осуществлять - это стрелять себе в ногу. Ну есть такой безобидный интернет-трепач, ну с детишками общаться любит, денежки у них сшибать. Все привыкли, всем удобно. И тут на тебе, "покушение". Я думаю, что с его практически нулевой эффективностью для заказчиков, которые в него столько денег вбухали, он уже отработанный ресурс. Последнее, что из него можно выжать - сделать иконой страдания и желательно посмертно. Так что пусть задумаются грантоеды прежде, чем становиться лидером трёпа "о борьбе с режЫмом".)))
Ну есть такой безобидный интернет-трепач, ну с детишками общаться любит, денежки у них сшибать.
Очевидно, сделаны выводы, после того как в соседней стране на выборах победила домохояйка, которая даже с детишек деньги собирать не умеет.
Все соседние страны, которые случайно возникли из-за развала одной страны, имеют характерную особенность, в любой из них может победить клоун или домохозяйка. Они называются страны-лимитрофы
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов ...
По словам Жданова, информацию ему передал сотрудник транспортной полиции, который находится в больнице.
Транспортная полиция диагностику делает по ядам?
Кому нужна сейчас смерть Навального? только тем кто замутил майдан в белорусии
21.08.2020 13:26
- гость -
в соседней стране на выборах победила домохояйка, которая даже с детишек деньги собирать не умеет.
она не победила, это вранье
21.08.2020 13:26
- гость -
У нас для Лехи шансов нет.
Пострадал, пострадал и помер, вот кому нужен такой сценарий?
Либо белорусы совсем мозги потеряли. Страна индустриальная, продукцию потребляет только Россия. Половина промышленности дотационная, держится на низких ценах на ресурсы от России. Природных богатств практически нет, выхода к морю нет.
Хотите в Европу? Полная безработица и цены на сырье как европе.
Новичок v2.0
Есть такие яды. Проникают через кожу.
Убийца перед нападением на жертву принимает противоядие, после чего вскрывает капсулу с ядом, наносит его себе на руку, после чего просто касается жертвы и спокойно уходит.
Подобный случай имел место быть с нашим гражданином, которого пытались завербовать в Германии агенты Аль-Каеды для совершения террористического акта на нашей территории. Яд использовал интеллигентный студентик из Пакистана, скорей всего агент пакистанской разведки.
Гражданин во время всё понял и успел принять противоядие, но был без сознания три дня и в лежачем состоянии 2 недели.
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов ...
По словам Жданова, информацию ему передал сотрудник транспортной полиции, который находится в больнице.
Транспортная полиция диагностику делает по ядам?
Поставьте вопрос по-иному: какая мотивация была у этого сотрудника налоговой полиции?
Одна бабка сказала.
На опубликованном видео заметно, что Навальный сел за столик без напитка. Стаканчик ему принес позже Илья Пахомов, сообщает телеграм-канал Mash. Таким образом, можно сделать вывод, что работники кофейни не могли знать, для кого предназначается напиток.
Представьте если где нибудь в Германии травят политиков сложными ядами, а Россия отправляет самолеты для проведения лечения этих политиков в российских больницах. ВОТ ЭТО ГОРДОСТЬ ЗА СТРАНУ!
Переписка троллей. До чего же гнусные, мерзкие существа.
Алексею - жить!
21.08.2020 13:26
- гость -
Соседняя страна не пережила всего того, что пережили мы с 1992 года. У них, пусть и небогато, но всю дорогу был порядок и тишь да гладь. Да и папаКоли сильно на контрасте с нашим нынешним президентом, чтобы к нему терпимо относились собственные граждане. Однако же, даже там большинство понимает, что если допустить к власти всяких "домохозяек", то будет плохо. Иначе бы не проголосовали за него (пусть не 80%, то 55-60 точно). А "выиграть выборы" с 10 процентами - это где-то в параллельной реальности и, видимо, после тяжелых наркотиков.))) Так что это гуайдо недоделанное так и будет посмешищем для нормальных людей.)))
Зачистка отслуживших свое провакаторов, госдепу США больше он ненужин живой только мертвый, подослали бэндеровцов для зачистки.
Зачистка отслуживших свое провакаторов, госдепу США больше он ненужин
__________________
Правильно. Госдепу нужны грамотные.
Походу добьют Лёху омские айболиты
Переписка троллей. До чего же гнусные, мерзкие существа.
Алексею - жить
очухался?опохмелился?
ну вот и отлично !
пока ты в отключке был тут уже наследие Агаты Кристи и Донцовой померкло.
стока писак в поддержку "борца" набежало!
- гость -
Походу добьют Лёху омские айболиты
Ой Леха Леха мне без тебя так плохо...на сердце суматоха ....
обнаружили яд, опасный для окружающих
так его проще сжэчь, чем рисковать нормальными людьми. ну или пусть откалиброваные мясные с гостями едут его с того свету вытягивать
Впрочем, по словам Мураховского, его состояние несколько улучшилось утром 21 августа.(Главный врач омской БСМП №1)
Да, я тоже уже инфу увидел, состояние улучшилось. Может проблема и снимется, увезут в Германию, там выздоровеет