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Новости

Директор ФБК: в организме Алексея Навального обнаружили яд, опасный для окружающих

, ИА "Амител"
По словам Ивана Жданова, работать с пациентом нужно "в защитных костюмах"
Фото: kurer-sreda.ru

Фото: kurer-sreda.ru

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что в организме Алексея Навального обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих. Об этом сообщает пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в Twitter.

По словам Жданова, информацию ему передал сотрудник транспортной полиции, который находится в больнице. Название вещества страж порядка не сказал, ссылаясь на "тайну следствия" и, добавив, что работать с Навальным нужно в "защитных костюмах".

Как ранее сообщил amic.ru, главврач омской больницы БСМП-1 Алексей Мухаровский заявил, что Навальный находится в нестабильном состоянии и не может быть перевезен в Германию. При этом самолет, который в пятницу утром отправился для перевозки Навального в немецкую клинику, должен приземлиться в Омске примерно через час, и даже не смотря на решение врачей, не стал разворачиваться.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.08.2020 13:10
- гость -

Бред.

21.08.2020 13:10
Митенька ржевский

Да что вы все с ним суететиесь? Что, мало в России талантливых парнишек, за малу мзду готовых играть в оппозиционеров? Я с вас смеюсь...

21.08.2020 13:11
гость

информацию ему передал сотрудник транспортной полиции, который находится в больнице

Так ему надо сфотать врача в защитном костюме

21.08.2020 13:12
гость

Название вещества страж порядка не сказал

Так Новичок наверное

21.08.2020 13:14
Guest

Понеслась душа в рай. Сейчас наслушаемся очешуительных историй про полоний-новичок и великом блогере-борцуне.

21.08.2020 13:14
- гость -

Дак это короновирус "cornaval 2020"

21.08.2020 13:16
Guest

21.08.2020 13:10
Митенька ржевский
Да что вы все с ним суететиесь? Что, мало в России талантливых парнишек, за малу мзду готовых играть в оппозиционеров? Я с вас смеюсь...

В него уже столько бабок вложено и госдепом и нашей школотой, что теперь будут лепить из него очередную мыльную "икону".

21.08.2020 13:16
Однако

Привет от Скрипалей? Так же и исчезнет в неизвестном направлении на немецком самолёте. Что и задумано было...

21.08.2020 13:17
- гость -

сотрудник транспортной полиции сразу на глазок определил!
а медики уж сутки тянут!

21.08.2020 13:18
- гость -

Пендосы радостно потирают ладошки от нового жирного повода для санкций.
Правда это или нет, никто не знает.
Но виновата РФ уже в том что хочется им кушать.

21.08.2020 13:18
гость

Не, реально жалко. Даже просто врага в таком случае может быть жалко, а от него еще и польза была. Русские в таких случаях на стороне пострадавшего, мало кто пинает лежачего. Власти его смерть пользы не принесет, скорее наоборот

21.08.2020 13:18
- гость -

а медики уж сутки тянут!

Ага, и без всяких защитных костюмов...

21.08.2020 13:21
Гость

что работать с Навальным нужно в "защитных костюмах"
*
Про патологоанатомов уже идет речь?

Если Навальный опасен для окружающих, то пострадать должны были и люди, которые находились с ним в непосредственном контакте, а не только он представляет угрозу для врачей. Пассажиры, летевшие с ним в одном самолете в соседних креслах, бортпроводники, его пресс-секретарь и т.п. У них со здоровьем все в порядке?

21.08.2020 13:21
- гость -

а медики уж сутки тянут!

А вы думайте в омской больницы БСМП-1 есть оборудование для идентификации ядов? А вот у силовиков финансирование в разы выше и у них точно есть.

21.08.2020 13:23
тю!

и у них точно есть.

А что ж они не в костюмах? Самоубийцы?

21.08.2020 13:23
Guest

Даже умственно отсталый поймет, что для власти подобный "инцидент" осуществлять - это стрелять себе в ногу. Ну есть такой безобидный интернет-трепач, ну с детишками общаться любит, денежки у них сшибать. Все привыкли, всем удобно. И тут на тебе, "покушение". Я думаю, что с его практически нулевой эффективностью для заказчиков, которые в него столько денег вбухали, он уже отработанный ресурс. Последнее, что из него можно выжать - сделать иконой страдания и желательно посмертно. Так что пусть задумаются грантоеды прежде, чем становиться лидером трёпа "о борьбе с режЫмом".)))

21.08.2020 13:26
- гость -

Ну есть такой безобидный интернет-трепач, ну с детишками общаться любит, денежки у них сшибать.

Очевидно, сделаны выводы, после того как в соседней стране на выборах победила домохояйка, которая даже с детишек деньги собирать не умеет.

21.08.2020 13:31
гость

Все соседние страны, которые случайно возникли из-за развала одной страны, имеют характерную особенность, в любой из них может победить клоун или домохозяйка. Они называются страны-лимитрофы

21.08.2020 13:33
- гость -

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов ...

По словам Жданова, информацию ему передал сотрудник транспортной полиции, который находится в больнице.

Транспортная полиция диагностику делает по ядам?
Кому нужна сейчас смерть Навального? только тем кто замутил майдан в белорусии

21.08.2020 13:34
- гость -

21.08.2020 13:26
- гость -
в соседней стране на выборах победила домохояйка, которая даже с детишек деньги собирать не умеет.

она не победила, это вранье

21.08.2020 13:35
Eugene

21.08.2020 13:26
- гость -

У нас для Лехи шансов нет.

21.08.2020 13:38
- гость -

Пострадал, пострадал и помер, вот кому нужен такой сценарий?

21.08.2020 13:39
- гость -

Либо белорусы совсем мозги потеряли. Страна индустриальная, продукцию потребляет только Россия. Половина промышленности дотационная, держится на низких ценах на ресурсы от России. Природных богатств практически нет, выхода к морю нет.
Хотите в Европу? Полная безработица и цены на сырье как европе.

21.08.2020 13:42
- гость -

Новичок v2.0

21.08.2020 13:49
Правда

Есть такие яды. Проникают через кожу.
Убийца перед нападением на жертву принимает противоядие, после чего вскрывает капсулу с ядом, наносит его себе на руку, после чего просто касается жертвы и спокойно уходит.
Подобный случай имел место быть с нашим гражданином, которого пытались завербовать в Германии агенты Аль-Каеды для совершения террористического акта на нашей территории. Яд использовал интеллигентный студентик из Пакистана, скорей всего агент пакистанской разведки.
Гражданин во время всё понял и успел принять противоядие, но был без сознания три дня и в лежачем состоянии 2 недели.

21.08.2020 13:50
Гость


Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов ...

По словам Жданова, информацию ему передал сотрудник транспортной полиции, который находится в больнице.

Транспортная полиция диагностику делает по ядам?

Поставьте вопрос по-иному: какая мотивация была у этого сотрудника налоговой полиции?

21.08.2020 13:51
Евгений

Одна бабка сказала.

21.08.2020 13:54
@@

На опубликованном видео заметно, что Навальный сел за столик без напитка. Стаканчик ему принес позже Илья Пахомов, сообщает телеграм-канал Mash. Таким образом, можно сделать вывод, что работники кофейни не могли знать, для кого предназначается напиток.

21.08.2020 14:00
- гость -

Представьте если где нибудь в Германии травят политиков сложными ядами, а Россия отправляет самолеты для проведения лечения этих политиков в российских больницах. ВОТ ЭТО ГОРДОСТЬ ЗА СТРАНУ!

21.08.2020 14:03
- гость -

Переписка троллей. До чего же гнусные, мерзкие существа.
Алексею - жить!

21.08.2020 14:03
Guest

21.08.2020 13:26
- гость -
Соседняя страна не пережила всего того, что пережили мы с 1992 года. У них, пусть и небогато, но всю дорогу был порядок и тишь да гладь. Да и папаКоли сильно на контрасте с нашим нынешним президентом, чтобы к нему терпимо относились собственные граждане. Однако же, даже там большинство понимает, что если допустить к власти всяких "домохозяек", то будет плохо. Иначе бы не проголосовали за него (пусть не 80%, то 55-60 точно). А "выиграть выборы" с 10 процентами - это где-то в параллельной реальности и, видимо, после тяжелых наркотиков.))) Так что это гуайдо недоделанное так и будет посмешищем для нормальных людей.)))

21.08.2020 14:09
-гость-

Зачистка отслуживших свое провакаторов, госдепу США больше он ненужин живой только мертвый, подослали бэндеровцов для зачистки.

21.08.2020 14:19
- гость -

Зачистка отслуживших свое провакаторов, госдепу США больше он ненужин
__________________

Правильно. Госдепу нужны грамотные.

21.08.2020 14:23
- гость -

Походу добьют Лёху омские айболиты

21.08.2020 14:23
- гость -

Переписка троллей. До чего же гнусные, мерзкие существа.
Алексею - жить

очухался?опохмелился?
ну вот и отлично !
пока ты в отключке был тут уже наследие Агаты Кристи и Донцовой померкло.
стока писак в поддержку "борца" набежало!

21.08.2020 14:25
- гость -


- гость -
Походу добьют Лёху омские айболиты

Ой Леха Леха мне без тебя так плохо...на сердце суматоха ....

21.08.2020 14:33
- гость -

обнаружили яд, опасный для окружающих

так его проще сжэчь, чем рисковать нормальными людьми. ну или пусть откалиброваные мясные с гостями едут его с того свету вытягивать

21.08.2020 15:01
гость

Впрочем, по словам Мураховского, его состояние несколько улучшилось утром 21 августа.(Главный врач омской БСМП №1)

21.08.2020 15:06
гость

Да, я тоже уже инфу увидел, состояние улучшилось. Может проблема и снимется, увезут в Германию, там выздоровеет

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