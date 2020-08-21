Стоимость внутренних перелетов в России упала почти в два раза

Крупные российские авиакомпании снизили цены на внутренние перелеты почти в два раза, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на собственные подсчеты.
Журналисты сравнили стоимость самых доступных билетов из Москвы в 15 городов с самым большим трафиком. По их данным, цена на сентябрь-октябрь снизилась на 40-50% по сравнению с началом лета. При этом такая ситуация нетипична, поскольку обычно билеты дорожают при приближении даты перелета.
По мнению экспертов, причиной снижения стал спад интереса к авиаперевозкам. Спрос на отдых, который откладывали из-за ограничений, уже удовлетворен, а потому на билеты не находится желающих. Кроме того, снизились и финансовые возможности соотечественников. У людей все еще довольно мало денег и потому они готовы летать только по комфортным тарифам.
Комментарии
не заметно.
мы не в тренде, как всегда
для кого, откуда и куда?
Барнаул-Москва??
Остальные мало интересно.
Значит всё-таки могут летать недорого? Или как барнаульские автобусники-в убыток?