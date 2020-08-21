Пятница, 21 Август, 15:06

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,77
€ 87,43
27°

946976 +4870
Обь
146см +14


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Стоимость внутренних перелетов в России упала почти в два раза

, ИА "Амител"
Интерес россиян к авиабилетам значительно упал
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Крупные российские авиакомпании снизили цены на внутренние перелеты почти в два раза, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на собственные подсчеты.

Журналисты сравнили стоимость самых доступных билетов из Москвы в 15 городов с самым большим трафиком. По их данным, цена на сентябрь-октябрь снизилась на 40-50% по сравнению с началом лета. При этом такая ситуация нетипична, поскольку обычно билеты дорожают при приближении даты перелета.

По мнению экспертов, причиной снижения стал спад интереса к авиаперевозкам. Спрос на отдых, который откладывали из-за ограничений, уже удовлетворен, а потому на билеты не находится желающих. Кроме того, снизились и финансовые возможности соотечественников. У людей все еще довольно мало денег и потому они готовы летать только по комфортным тарифам.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.08.2020 14:02
маша

не заметно.
мы не в тренде, как всегда

21.08.2020 14:13
- гость -

для кого, откуда и куда?

21.08.2020 14:21
- гость -

Барнаул-Москва??
Остальные мало интересно.

21.08.2020 14:35
Гость

Значит всё-таки могут летать недорого? Или как барнаульские автобусники-в убыток?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
14:57
В Алтайском крае начался сбор средств на восстановление сгоревшего скалодрома 0
14:46
Алтайский край вошел в топ-20 регионов по приросту больных COVID-19 0
14:32
Одаренные российские школьники могут получить 125 тысяч рублей 0
14:20
В ООН косвенно признали жителей Крыма россиянами 1
14:07
Алтайский клуб закрыли за вечеринку во время пандемии 1
13:55
Световое шоу и воздушные шары. Как отпразднуют День государственного флага в Барнауле 0
13:43
Стоимость внутренних перелетов в России упала почти в два раза 4
13:30
Виктор Томенко общается с врачами и учителями в алтайских районах 0
13:18
Один против четверых. В МВД рассказали о стрельбе в Барнауле 13
13:06
Директор ФБК: в организме Алексея Навального обнаружили яд, опасный для окружающих 39
12:58
Стало известно имя самого богатого ректора Алтайского края 3
12:45
Врачи запретили перевозить Навального на лечение в Германию 25
12:32
Алтайский край остается в "красной зоне" по распространению COVID-19 0
12:19
Двое детей из Алтайского края пострадали в ДТП на Чуйском тракте 0
12:05
Алтайский депутат рассказал, как избежать интереса силовиков к своим доходам 9
11:53
Как будут учиться школьники Алтайского края в новом учебном году 26
11:40
74 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае 4
11:34
Штормовое предупреждение продлили в Алтайском крае 0
11:23
От яхты до комбината. Где применяют системы и электрощиты от алтайского бизнесмена 1
11:10
В Омском Минздраве рассказали о состоянии Алексея Навального 17
10:55
Очевидцы: в Барнауле неизвестный выстрелил в пьяного подростка 12
10:44
В Белом доме из-за отравления Навального готовы поссориться с Кремлем 37
10:31
1 сентября в Горном Алтае проведут мини-линейки 0
10:19
"Ашан" уволил несколько десятков сотрудников из-за подозрения в коррупции 5
10:07
Точка роста предпринимателей. На АТР-2020 будет работать площадка центра "Мой бизнес" 0
09:56
"Спрос просто колоссальный". В Барнауле почти не осталось свободных квартир в аренду 33
09:46
Адвокат Ефремова заявил, что личность сидевшего за рулем во время ДТП установлена 18
09:34
В Республике Алтай выявили 33 новых случая заболевания COVID-19 1
09:20
Новосибирск возобновил международное авиасообщение 2
09:06
76% домов Барнаула подготовлены к зиме 0
08:52
Умер осужденный за растление ребенка алтайский священник 3
08:40
СМИ: за Алексеем Навальным отправили самолет из Германии 79
08:28
Алтайские охотники могут получить лицензию на добычу зайца, лисы, волка и корсака 20
08:15
Барнаульские автоинспекторы ночью перекроют улицы и будут искать пьяных водителей 13
08:03
Масляков, Озеров и удивительный салют. Как Барнаул впервые праздновал День города 27
07:48
Ученые доказали, что существует простой способ избежать преждевременной смерти 1
07:35
За кем должок. В БГЭС назвали злостных неплательщиков среди управляющих компаний 6
07:19
Люди будут есть всегда. Новые кафе Барнаула, которым не помешал открыться коронавирус 3
07:04
Новый Samsung для отличной учебы. "Билайн" дарит скидку на смартфон и аксессуары 1
06:49
В Алтайском крае выбрали медиков для награждения за борьбу с коронавирусом 7
06:33
Отель для самых отчаянных. В Перу предлагают отдых прямо на скале 2
06:17
Свидетель заявил, что Ефремова не было за рулем джипа в момент ДТП 8
06:02
Грозы и туманы. О погоде в Алтайском крае 21 августа 0
23:43
Такой день. Концерт NILETTO и спасение школьника в Рубцовске 0
23:11
Спасителем повисшего на балконе ребенка в Рубцовске оказался сотрудник МЧС 2
22:40
В Кремле желают скорейшего выздоровления Навальному 21
22:04
Алтайский клуб получил штраф 100 тысяч рублей за вечеринку во время пандемии 3
21:49
Транспортный налог в России могут отменить с 2021 года 10
21:10
В Бийске возобновил работу музей Чуйского тракта 0
20:40
Жена Навального приехала в Омск, но к супругу ее не пустили 13

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.