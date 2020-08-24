Жить в Барнауле, работать в Европе: объявлен набор в компьютерную академию

Крупный международный центр IT-образования – компьютерная академия "ШАГ" – открывает набор на дополнительное профессиональное обучение для взрослых в Барнауле. По завершении программы выпускники получат диплом международного образца и смогут найти работу не только в России, но и за рубежом.
Академия специализируется на профессиональном и доступном IТ-образовании и готовит программистов, компьютерных дизайнеров, специалистов в области сетей и информационной безопасности.
Главная особенность академии в том, что обучение ведется с нуля независимо от возраста и базового уровня знаний.
С первого дня обучения студенты переходят к практическим задачам – 100% времени они проводят за компьютером, отрабатывая различные кейсы. Преподаватели академии "ШАГ" – профессионалы IТ-индустрии и учат тому, о чем не пишут в учебниках.
Студентом академии может стать любой человек в возрасте от 15 до 55 лет. Обучение проводят по трем направлениям:
Компьютерная академия "ШАГ" работает в 20 странах мира. Поступая сюда, студенты не просто получают образование мирового уровня – они становятся частью большого студенческого сообщества, могут, начав обучение в одной стране, закончить в другой. Так, начав обучение в Барнауле, можно выпуститься, к примеру, в Рио-де-Жанейро или Сиэтле.
Узнать подробности и записаться на обучение можно будет на специализированном мероприятии. День открытых дверей в компьютерной академии "ШАГ" состоится 27 августа в 18:30 по адресу: ул. Кирова, 51а, 2 этаж, правый вход. Это событие для тех, кто интересуется IT-образованием и мечтает стать IT-специалистом.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или через форму на сайте академии.
Компьютерная академия "ШАГ"
Адрес: Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел.: 8 (3852) 72-14-10
Whatsapp: 89069665347
Комментарии
Жить в Барнауле, работать в ж0пе. Есть программная инженерия в политехе. Которая заведомо лучше и есть бюджетные места. Одна уже закрылась академия - эта следующая.
Вот кстати про работу за бугром. Я знаю что с программной инженерии из политеха работают 2 человека в Google в mountain view (onsite). Один в гугл в Мюнхене. Один в скайпе (в Редмонде). А чем может похвастаться ваш шараж монтаж? Тоже хотите в гугл? Поступайте в олимпийскую сборную в политехе, вас научат решать задачки на собеседовании топовых мировых компаний.
Почему такая дискриминация по возрасту?!
Обещать не значит жениться.