Алтайский край вошел в топ-20 регионов по приросту больных COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 4 870 новых случая заражения коронавирусом, общее число больных достигло 946 976. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Лидером по приросту инфицированных остается Москва (+690). Второе место занимает Санкт-Петербург (+181), третье – Московская область (+151). Алтайский край, где на 21 августа подтвердили 74 случая заражения, на 20-м месте по стране.
Из больниц выписано еще 5 817 человек, а общее число выздоровевших достигло 761 330.
С подтвержденным коронавирусом умерло еще 90 пациентов. Всего за время пандемии в России зарегистрировано 16 189 летальных исходов.
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