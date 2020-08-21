В пятницу, 21 августа, во Дворце бракосочетаний заключили брачный союз врач-невролог Максим Никулин и врач-кардиолог Юлия Мещерина, работающие в городской больнице № 5 в ковидном госпитале. Это уже третья пара врачей, которая решила узаконить свои отношения в период борьбы с коронавирусом.
Молодых супругов поздравила депутат фракции "Единая Россия", зампредседателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке, в прошлом кардиохирург Ирина Солнцева и депутат – единоросс Барнаульской городской Думы Евгений Кулешов.
"Огромное спасибо за то, что вы добровольно взяли на себя такой груз и ответственность – работу в ковидном госпитале. Желаю успехов в вашем нелегком труде и счастливой семейной жизни, – цитирует Ирину Солнцеву партийный сайт. Евгений Кулешов отметил, что в самые трудные времена семья остается самым важным в жизни человека.
Молодожены познакомились несколько лет назад, но создать семью решили во время работы в "красной зоне".
Напомним, в апреле 2020 года по предложению секретаря реготделения ЕР Александра Романенко депутаты, активисты партии и волонтеры взяли шефство над семьями медработников, задействованных в лечении заболевших коронавирусом в Алтайском крае. Это покупка продуктов питания и лекарственных препаратов, оказание помощи в налаживании быта в местах временного проживания и консультативных услуг, бытовая техника и мебель, спортинвентарь, горячее питание и средства индивидуальной защиты для медработников, работающих в "красной зоне" и вынужденных на время оставить семьи и проживать в изоляторе.
Комментарии
Куда ж без ЕР
Солнцева старше Терешковой ?
Чудеса в санатории Обь происходят