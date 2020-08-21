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Адвокат Ефремова попросил отстранить судью от процесса

, ИА "Амител"
По его мнению, Абрамова заинтересована в нужном исходе дела
Фото: profile.ru

Фото: profile.ru

Адвокат актера Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, заявил отвод судье Пресненского суда Москвы Елене Абрамовой, обвинив ее в заинтересованности в исходе дела, сообщает ТАСС.

"Суд отказался назначать новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить истину по делу. Наши ходатайства отклоняются постоянно. Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда", – сказал Пашаев.

Гособвинение и потерпевшие выступили против отвода, не найдя для этого оснований. Сама судья позднее отказалась взять отвод по ходатайству адвокатов актера.

Как ранее сообщил amic.ru, адвокат актера Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, заявил, что установил личность водителя, сидевшего за рулем во время смертельного ДТП. По его словам, это "весьма известный, непростой человек", однако сказал, что раскроет его имя позже.

Кроме того, 20 августа в ходе заседания правозащитник утверждал, что следствие не провело должную проверку всех обстоятельств ДТП, в частности – нахождения в машине Ефремова посторонних лиц.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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