Росгидромет озвучил прогноз погоды на сентябрь в Алтайском крае

В сентябре жителей Алтайского края ожидают обычное количество осадков и теплая погода, сообщает Росгидрометцентр.
Согласно прогнозам синоптиков, температура на территории региона будет незначительно выше нормы. По осадкам серьезных отклонений также не прогнозируют.
Среднесуточная температура в сентябре в Барнауле составляет 11 градусов. Для сравнения: в августе – 16,7 градуса. Норма месячных осадков для первого месяца осени в регионе составляет 28 мм, а для последнего месяца лета – 59 мм.
Как ранее писал amic.ru, метеоролог центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что предстоящая зима в России будет "нормальной, в отличие от предыдущей". Как отметил Тишковец, показатели температур ожидаются в пределах климатической нормы. При этом, по словам метеоролога, в декабре может быть повышенное количество осадков.
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