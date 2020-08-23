Еще 73 человека с коронавирусом скончались в России

За последние сутки в России выявили 4 852 новых случая заражения коронавирусом, общее число больных достигло 956 749. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Лидером по приросту остается Москва (+611). Второе место занимает Санкт-Петербург (+180), третье – Московская область (+164). Алтайский край, в котором подтвердили 71 новый случай инфекции, занял 21-е место по стране.
Из больниц выписали еще 3162 человека, общее число выздоровевших достигло 770 639. С подтвержденным коронавирусом скончалось еще 73 человека, всего за время пандемии зарегистрировано 16 383 летальных исхода.
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