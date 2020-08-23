Немецкий журналист признал правоту Путина спустя пять лет

Немецкий журналист Хольгер Цшепиц спустя пять лет после своей критической публикации о политике России по скупке золота признал, что оказался не прав. Об этом сообщает ТАСС.
"Путин хотел снизить зависимость российских резервов от американского доллара и с помощью золота мастерски справился с этой геополитической задачей, — заявил Цшепиц в интервью медиакомпании Deutsche Welle. — В данной сфере он действует умно и успешно".
Планы полностью себя оправдали. В 2020 году стоимость золота выросла с 1,5 тыс. до $2 тыс. за унцию. В связи с этим российские международные резервы достигли рекордных $600 млрд долларов.
Цшепиц предположил, что власти РФ будут придерживаться избранной модели действий и продолжат наращивать золотовалютные запасы.
Ранее amic.ru писал, что за второй квартал 2020 года Россия заработала от продажи золота больше, чем от экспорта газа.
Комментарии
Цшепиц точно немец, не еврей ?
Он бы лучше об экономике подумал.
И что проку простым людям в РФ от той кучи золота?
"Ранее amic.ru писал, что за второй квартал 2020 года Россия заработала от продажи золота больше, чем от экспорта газа"
Только, стоит уточнить, что экспорт газа во II квартале рухнул в 2,6 раза, на минуточку, с 9,1 до 3,5 млрд. долл.
Рухнули и остальные статьи экспорта в разных пропорциях. В совокупности с разными видами оттока валюты из страны, это привело практически к "обнулению" чистого притока валюты, до 0,6 млрд. долл., или в 36(!) раз меньше, чем в I квартале.
Сейчас пресловутая "стабильность" поддерживается валютными резервами, только надолго их не хватит. Так что, делайте выводы, господа-товарищи.
Ну купили некого Цшепица и что? И не таких покупали.