Россия и Турция договорились о новой поставке систем С-400

Россия и Турция заключили контракт на новую поставку российских систем ПВО С-400 в Турцию. Об этом заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
"Контракт подписан, мы с партнерами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта", — уточнил Михеев (цитата по РИА "Новости").
Как ранее писал amic.ru, поставки российских систем ПВО в Турцию, согласно контракту, начались в середине июля 2019 года.
Соединенные Штаты в знак протеста против закупки С-400 отказались поставлять туркам материалы для истребителей F-35 и пригрозили полной остановкой продажи этих самолетов.
Президент Турции Реджеп Эрдоган объяснил, почему несмотря на ультиматум США, он выбирает С-400. По его словам, американская сторона попросту не смогла предложить те же условия соглашения, что и россияне.
Эрдоган также выразил негодование по поводу попытки давления со стороны Вашингтона, назвав такую стратегию "очень неправильной".
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