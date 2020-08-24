Наркологи назвали три отличия женского алкоголизма от мужского

Наркологи назвали принципиальные отличия, которые наблюдают у мужчин и женщин при алкоголизме, сообщает издание о здоровье и медицине "МедикФорум".
Во-первых, женщины приобретают заболевание намного быстрее. Если мужчинам требуется на это 10-15 лет, то представительницам прекрасного пола – 3-5 лет.
Во-вторых, излечить от алкоголизма в большинстве случаев получится быстрее мужчину, чем женщину.
В-третьих, сильный пол меньше склонен обращаться к врачам за помощью, предпочитая игнорировать недуг или самостоятельно с ним бороться. Женщины же чаще ищут поддержки в этой борьбе у медиков.
Как ранее писал amic.ru, с марта по июль объем продаж алкогольной продукции в России уменьшился на 15%. Больше всего сократился спрос на игристые вина (-30%), а крепкое спиртное покупать стали на 13% меньше. Единственный алкогольный напиток, продажи которого выросли на фоне общего снижения, – сидр. Его стали покупать на 7% чаще.
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Регулярное употребление алкоголя в небольших количествах помогает женщинам в возрасте избежать истончения костей. К такому выводу пришли американские учёные,