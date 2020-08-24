Барнаульское "Динамо" не выиграло первый домашний матч сезона

"Динамо-Барнаул" 23 августа не выиграл первый в сезоне домашний матч, сообщает пресс-служба футбольного клуба. Соперником стал ФК "Звезда" (Пермь).
Гости активно начали первый тайм, но пропустили первыми. Барнаульцы образцово разыграли стандарт с центра поля.
Полковников забросил мяч на Завьялова в штрафную площадь, тот быстро сориентировался и откатил под удар Щербакову, который отправил снаряд по красивой дуге в дальнюю "девятку" – 1:0.
"Звезде" удалось отыграться в начале второго тайма. Одна из затяжных атак пермяков логично увенчалась успехом. Карюкин справился с ударом Лаука, но на добивание первым успел Князев. Красивым ударом полуножницами он сравнял счет – 1:1.
До конца матча моменты для взятия ворот были как у динамовцев, так и у их соперников. Ближе всего к успеху были хозяева, когда удар Шибаева пришелся в штангу. В итоге игра так и завершилась вничью.
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